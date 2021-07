Za dva dni v Nemecku napršalo toľko, koľko naprší za dva mesiace! Ničivé záplavy zasiahli Nemecko, Belgicko, Holandsko, Luxembursko a Švajčiarsko. Hlásia najmenej 183 mŕtvych a stovky nezvestných.

Zdroj: Valentin Bianchi

Odborníci hovoria jasne: Takýmto tragédiám predídeme iba tým, že zastavíme negatívne zmeny klímy. Profesor z Postdamského inštitútu pre výskum klimatického dosahu Stefan Rahmstorf potvrdil: „Udalosti ako v Nemecku budú čoraz častejšie pre globálne otepľovanie." Ako vysvetlil, teplejší vzduch dokáže absorbovať viac odparenej vody, ktorá sa mení na zrážky.

„Nad strednou Európou sa nachádzal teplý a vlhký vzduch s množstvom vodných pár. Ten sa dostáva do vyšších nadmorských výšok, kde je chladnejšie, tam sa kondenzuje, čo vyúsťuje do veľmi výdatných zrážok," objasnil klimatológ SHMÚ Pavel Faško. „V lete sa búrky v zasiahnutých oblastiach vyskytujú štandardne. Tie, ktoré boli v Nemecku, však v niektorých prípadoch všedné neboli. Dokazujú to aj namerané absolútne rekordy denných úhrnov zrážok,” vysvetlil.

Záplavy v Nemecku. Zdroj: TASR

Podľa odbornej štúdie, ktorá vyšla v magazíne Geophysical Research Letters, čakajú Európu v najbližších desaťročiach oveľa intenzívnejšie búrky. Budú sedemkrát do roka častejšie ako dnes, budú stacionárne, teda mraky dlhšie ostanú na jednom mieste – ako sa stalo v Nemecku, čo zvyšuje riziko prívalových povodní v celej Európe.

Hayley Fowlerová, ktorá vyučuje dosahy klimatických zmien na Univerzite v Newcastli, vysvetľuje, že globálne otepľovanie vedie k spomaleniu prúdenia vzduchu. Búrky sa posúvajú pomalšie, v teplejšej atmosfére sa udrží viac vlhkosti. „Extrémne zrážky budú čoraz silnejšie a častejšie," upozorňuje Fowlerová.

