"Ak sú tieto neidentifikované anomálne fenomény (UAP) cudzie drony, tak je to akútny problém pre národnú bezpečnosť. Ak je to niečo iné, tak je to záležitosť pre vedu. V každom prípade sú neidentifikované objekty dôvodom obáv o bezpečnosť leteckej dopravy," vyhlásil pred členmi podvýboru bývalý pilot námorníctva Ryan Graves. Teraz vedie združenie Američania za bezpečný vzdušný priestor, ktoré nabáda pilotov, aby nahlasovali incidenty s UAP.

Ilustračná fotka

Vláda zverejnila v uplynulých rokoch niekoľko správ o pozorovaných UAP. Niektoré úkazy ostávajú nevysvetlené, iné označila za balóny, drony, vtáky, meteorologické javy alebo napríklad aj letiace igelitky.

O svojich vlastných pozorovaniach UAP hovoril pred podvýborom okrem Gravesa aj ďalší bývalý dôstojník námorníctva David Fravor a niekdajší spravodajský dôstojník letectva David Grusch.

"Technika, ktorú sme videli, bola oveľa pokročilejšia než tá naša," povedal Fravor o incidente, ktorého bol vraj svedkom v roku 2004.

Grusch vyhlásil, že vláde sa podarilo zaistiť nielen techniku, ale aj telá pilotov, ktorí údajne neboli ľudské bytosti. Keď sa ho kongresmani pýtali na podrobnosti, priznal, že sám to nevidel, iba počul. Ale vraj im môže predložiť zoznam svedkov, ktorí o tom majú viac informácií.

Na archívnej snímke z 20. mája 2020 zamestnanci stoja na lešení a premaľovávajú logo Americkéhp Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA) v Kennedyho vesmírnom stredisku na Myse Canaveral na Floride. NASA zorganizoval prvé verejné stretnutie na tému neidentifikovaných lietajúcich objektov (UFO) v stredu 31. mája 2023. Vo vedeckej terminológii sa pre ne vžilo pomenovanie "neidentifikované anomálne javy" (UAP).

Podľa republikánskeho kongresmana Tima Burchetta, ktorý inicioval zasadnutie podvýboru, ide o otázku transparentnosti zo strany vlády. "Nechceme na podvýbore riešiť zelených mužíčkov či lietajúce taniere... Chceme sa len dostať k faktom. Chceme odhaliť, čo (vláda) zatajuje, a verím, že toto je len začiatok mnohých ďalších vypočutí," dodal.

Na zasadnutí podvýboru Snemovne reprezentantov nevystúpili žiadni vládni predstavitelia. Riaditeľ úradu Pentagónu na vyšetrovanie neidentifikovaných anomálnych fenoménov Sean Kirkpatrick na jar vypovedal pred jedným zo senátnych podvýborov, že vláda skúma 650 nahlásených incidentov.

Zľava bývalý pilot námorníctva Ryan Graves, niekdajší spravodajský dôstojník letectva David Grusch a bývalý dôstojník námorníctva David Fravor skladajú prísahu počas vypočutia v stredu 26. júla 2023 vo Washingtone. Traja bývalí príslušníci amerických ozbrojených síl vypovedali v stredu pred vyšetrovacím podvýborom Snemovne reprezentantov Kongresu o takzvaných neidentifikovaných lietajúcich objektoch (UFO). Varovali pritom, že pozorované úkazy predstavujú problém pre národnú bezpečnosť.

Zdôraznil však, že neexistujú dôkazy o mimozemskom živote a jeho úrad taktiež nedisponuje vierohodnými dôkazmi o lietajúcich objektoch, ktoré by sa pohybovali v rozpore s fyzikálnymi zákonmi.

Na potrebe ďalej tlačiť na vládu, aby bola v prípade UFO transparentnejšia, sa zhodli demokratickí aj republikánski členovia podvýboru Snemovne reprezentantov.