Nórska polícia zadržala bývalého veliteľa ruskej žoldnierskej Vagnerovej skupiny Andreja Medvedeva na základe podozrenia, že sa snažil prekročiť hranicu späť do Ruska po tom, čo začiatkom roka požiadal o azyl v Nórsku. Oznámil to v sobotu Medvedevov právnik, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.

Medvedev utiekol z Ruska v januári, keď prekročil v arktickej oblasti hranicu s Nórskom. Neskôr opísal svoj útek a to, ako počas svojej účasti vo Vagnerovej skupine bojoval na Ukrajine.

Nórska polícia v piatok večer uviedla, že zadržala nemenovaného dvadsiatnika za to, že sa snažil nelegálne prekročiť hranicu s Ruskom. Prechod nórskych hraníc do Ruska je pritom povolený len na vyhradených priechodoch.

Podľa Medvedevovho nórskeho právnika Brynjulfa Risnesa bol však jeho klient zadržaný v dôsledku nedorozumenia. Risnes uviedol, že Medvedev bol na hraniciach lebo sa snažil nájsť miesto, kde v januári prekročil hranice do Nórska. "Zastavili ho keď bol v taxíku. Nebol blízko hraníc... Nemal v úmysle ich prekročiť," uviedol Risnes.

Medvedev po svojom príchode do Nórska uviedol, že žiada o azyl lebo sa obáva o svoj život po tom, čo videl zabíjanie a zlé zaobchádzanie s ruskými väzňami, ktorí prišli na front na Ukrajine.

V máji však vo videu zverejnenom na portáli Youtube uviedol, že by sa chcel vrátiť do Ruska aj napriek tomu, že si myslí, že jeho život by bol v ohrození. Risnes uviedol, že Medvedev má právo vrátiť sa do Ruska, ak tak chce urobiť. Najskôr však musí nastať veľa zmien, aby bol jeho návrat bezpečný.

V apríli bol Medvedev v Nórsku uznaný za vinného z výtržníctva a nosenia vzduchovej zbrane na verejnosti po februárovej potýčke v bare. Bol však zbavený obvinenia z napadnutia policajta, pripomína Reuters.