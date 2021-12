Richard Daschbach (84), ktorý strávil desaťročia ako misionár v odľahlej východotimorskej enkláve Oecusse, čelil pred súdom obvineniam zo sexuálneho zneužívania detí, ako aj z detskej pornografie a domáceho násilia.

Proces s ním sa začal vo februári, ale bol niekoľkokrát odložený. Zavŕšil sa napokon v novembri.

Počas súdneho konania sa obete viackrát sťažovali na to, že dostávajú vyhrážky.

Daschbach má silnú podporu niektorých miestnych vplyvných osobností, vrátane bývalého prezidenta Xanana Gusmaa, ktorý sa v utorok aj dostavil na súd.

Východný Timor je po Vatikáne druhým štátom sveta s najvyšším podielom obyvateľstva hlásiaceho sa ku katolíckej viere. Daschbach je tam v úcte pre úlohu, ktorú zohral počas boja tejto malej krajiny juhovýchodnej Ázie za nezávislosť.

Richard Daschbach, syn oceliara z Pittsburghu, bol vysvätený za kňaza v roku 1964. Do krajiny, ktorá je dnes známa ako Východný Timor, prišiel o niekoľko rokov neskôr, pričom si v 90. rokoch založil útulok s názvom Topu Honis, čo znamená Sprievodca životom.

