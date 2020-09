Sudca Najvyššieho súdu Nového Južného Walesu Peter Garling uznal Warwicka 23. júla okrem iného za vinného zo zastrelenia sudcu Davida Opasa a z dvoch bombových výbuchov, pri ktorých zahynula manželka jedného zo sudcov. Warwick všetky obvinenia poprel.

Never to be released - that's the sentence handed to 73-year-old Leonard John Warwick; the Family Court bomber given life without parole for the murders of three people in the 1980s. His crimes labelled "calculated, violent & hateful". https://t.co/mTaD8AGyuk@LeonieFRyan#7NEWSpic.twitter.com/9xUtS67T5s