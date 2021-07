V piatok skoro ráno tam platil tretí stupeň povodňovej aktivity. Rýchlo stúpala aj hladina rieky Novohradka v okrese Chrudim v Pardubickom kraji. Meteorológovia tam hlásili tretí povodňový stupeň. Silné búrky spôsobili aj prerušenie dodávok elektrickej energie. Bez elektriny je podľa portálu iDNES.cz asi 25.000 odberateľov spoločnosti ČEZ. Najhoršia situácia je na východe Čiech, kde je bez prúdu okolo 18.000 domácností. Spoločnosť EG.D eviduje zhruba 8.000 odberateľov bez elektriny.

Neďaleko obce Čížová v juhočeskom okrese Písek vyvrátil vo štvrtok večer silný vietor strom, ktorý spadol na prechádzajúce auto a zabil dvoch ľudí. S odvolaním sa na políciu o tom informoval spravodajský server Novinky.cz.

"Vo vozidle zomreli dve osoby, išlo o muža a ženu. Dve maloleté deti boli so zraneniami prevezené do nemocnice," povedala pre denník Právo policajná hovorkyňa Štěpánka Schwarzová. Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) očakáva v piatok popoludní ďalšie búrky na východe krajiny. Výstraha pred nimi platí od 14.00 h do polnoci pre celý Juhomoravský, Olomoucký, Zlínsky a Moravsko-sliezsky kraj. "Ojedinele sa vyskytnú silné búrky s prívalovými zrážkami okolo 40 mm, krúpami a nárazmi vetra okolo 70 km/h," uviedol ČHMÚ.