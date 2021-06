V juhomoravskom okrese Hodonín zaznamenali tornádo, ktoré zrovnalo so zemou pol obce Hrušky. Informoval o tom spravodajský server Novinky.cz.

Nemocnica v Hodoníne hlási desiatky zranených v súvislosti so silnými búrkami, ktoré vo štvrtok večer zasiahli južnú Moravu. Z postihnutých obcí hlásia stovky poškodených domov, informovala televízia ČT24.

<Juhomoravskí hasiči, ktorí evidujú stovky udalostí a sú preťažení, vyhlásili udalosť tretieho stupňa v okresoch Břeclav a Hodonín a varovali obyvateľov, aby nevychádzali na ulice.

Na južnú Moravu sa presúvajú všetky jednotky integrovaného záchranného systému z iných oblastí ČR vrátane záchranných útvarov, oznámil minister vnútra ČR Jan Hamáček. Búrky obmedzili aj verejnú autobusovú a vlakovú dopravu. Z oblasti hlásia množstvo strhnutých striech a v niektorých poškodených objektoch sa môžu nachádzať aj zavalení ľudia.

V oblasti Hodonína zrejme vo štvrtok večer zaznamenali aj tornádo, ktoré zrovnalo so zemou pol obce Hrušky. Ak sa to potvrdí, išlo by o prvé tornádo v ČR od mája 2018. Veľké škody sú hlásené aj z obce Lužice.

V samotnom meste Hodonín búrka odniesla strechu športovej haly, poškodila štadión a domov seniorov, v ktorom utrpelo zranenia viacero dôchodcov.