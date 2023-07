Proti referendu hlasovalo 98 prozápadne orientovaných poslancov. Ľudové hlasovanie podporilo 68 poslancov, zdržalo sa 46.

V referende by mali občania odpovedať na otázku, či súhlasia s tým, aby bulharská mena leva zostala národnou menou do roku 2043. Cieľom novej prozápadnej vlády však je, aby Bulharsko vstúpilo do eurozóny v roku 2025. Od roku 2007 je krajina členom Európskej únie.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj (vľavo) a bulharský premiér Nikolaj Denkov si podávajú ruky po podpísaní memoranda 6. júla 2023 v Sofii. Zdroj: Valentina Petrova

Euro malo byť v Bulharsku zavedené už v roku 2024, no najmä z dôvodu minuloročnej inflácie vo výške 15,3 percenta sa tento krok odložil na február 2025. Strana Obnova je proti zavedeniu eura.

Prozápadní poslanci odmietali, aby sa o referende v parlamente vôbec hlasovalo. Podľa nich je zavedenie eura zakotvené v zmluve o pristúpení Bulharska k EÚ a keďže ide o medzinárodnú zmluvu, nemôže byť predmetom referend.

Európsky parlament v Bruseli Zdroj: Geert Vanden Wijngaert

Niektorí kritici tvrdia, že parlament by hlasovaním o referende prekročil svoje kompetencie.

Strana Obnova chce dať rozhodnutie parlamentu preskúmať ústavnému súdu. Jej predstavitelia tvrdia, že parlament nemal o referende hlasovať, pretože na jeho vypísanie sa vyzbieralo 470.000 platných podpisov občanov, čo je viac ako potrebných najmenej 400.000 podpisov.