Tisíce Maďarov sa dnes zapojili do každoročného Budapest Pride, aby podporili LGBTI komunitu a protestovali tak proti zákonu prijatému maďarskou vládou, ktorý na školách zakazuje vzdelávanie o homosexualite a zmene pohlavia. Informuje o tom portál agentúry Reuters.

Maďarský premiér Viktor Orbán, ktorý je pri moci už od roku 2010, preferuje sociálnu politiku, ktorej cieľom je podľa neho chrániť tradičné kresťanské hodnoty pred liberalizmom prichádzajúcim zo západných krajín.

„Ten zákon je poburujúci. Žijeme v 21. storočí, kedy by sa podobné veci diať nemali. Už nežijeme v komunizme, toto je Európska únia a každý by mal mať možnosť žiť slobodne,“ uviedol 27-ročný Ištván, ktorý sa protestu zúčastnil so svojím priateľom.

Podľa 25-ročnej Boglarky Balazsovej je legislatíva nástrojom kampane. „Nejde o nič iné ako o sabotáž, ktorá sa snaží rozvrátiť krajinu. Je to provokácia kvôli voľbám,“ povedala.

Videá a fotografie z miesta pochodu ukazujú obrovské davy ľudí, kričiacich heslá a pochodujúcich s dúhovými vlajkami. Priebeh pochodu strážia desiatky policajtov. V meste sa tiež objavili aj skupiny ľudí, ktorí protestujú proti právam LGBTI komunity. Na brehu dunaja možno vidieť skupinu ľudí s obrovským transparentom "Stop LGBTQ".

Objavili sa aj skupiny s opačnými názormi. Zdroj: Profimedia