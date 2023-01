WA 51 Madrid - Muž vykrikuje slogany na proteste na podporu verejného zdravotníctva v Madride v nedeľu 15. januára 2023. Niekoľko tisíc Španielov opäť protestovalo v uliciach Madridu proti likvidácii systému verejnej zdravotnej starostlivosti v hlavnom meste zo strany konzervatívnej regionálnej vlády. Na transparente sa v španielčine píše: "Nie škrtom a privatizácii. Áno zdravotníctvu a verejným službám." FOTO TASR/AP A man shouts slogans during a protest in support of public health care in

Zdroj: Manu Fernandez