Podľa webu televízie NBC monitorovaného agentúrou TASR, sa úrady zatiaľ nevyjadrili, akým obvineniam by tínedžer mohol čeliť. Prokurátorka okresu Wake, Lorrin Freemanová, však uviedla, že obvinenia budú vznesené ako voči dospelej osobe.

Šéfka polície v Raleighu Estella Pattersonová v deň tragédie uviedla, že podozrivého po streľbe hospitalizovali v kritickom stave.

Obete mali od 16 do 50 rokov. Jedného zo zabitých, 16-ročného Jamesa Thompsona, identifikoval denník Raleigh News & Observer ako staršieho brata podozrivého.

Podozrivý, ktorého polícia okamžite neidentifikovala, unikal policajtom niekoľko hodín, kým ho zadržali. Motív jeho činu nie je zatiaľ známy. Ako došlo k zraneniu podozrivého, úrady neuviedli.

Streľba sa začala vo štvrtok okolo 17.00 h miestneho času v štvrti severovýchodne od centra mesta Raleigh. Útočník následne unikal, pričom na svojej trase, pozdĺž vychádzkového chodníka, pokračoval v bezhlavej streľbe.

Postupne zastrelil policajta, ktorý šiel do práce; ženu, čo si bola zabehať, obyvateľku mesta, ktorá bola na prechádzke so psom. Ďalšia obeť bola smrteľne postrelená, keď sa na verande rozprávala so susedkou.

Polícia ho obkľúčila a zahnala do jedného z domov, kde ho následne zadržala, dodala NBC. Omer Rosas, ktorý je druhákom na miestnej strednej škole, podľa NBC uviedol, že bol šokovaný, keď sa dozvedel, že zatknutým je jeho spolužiak.

"Nečakal som, že to bude on," povedal Rosas. "Bol veľmi pokojný. Nebol ako zlý človek. Bol otvorený, ku každému bol milý," vyhlásil Rosas.

Podľa databázy AP/USA TODAY/Northeastern University išlo v tomto roku v Spojených štátoch už o 25. masovú vraždu, pri ktorej boli obete zastrelené. AP definuje masovú streľbu ako incident, pri ktorom sú zabití najmenej štyria ľudia s výnimkou páchateľa.

Prečítajte si tiež: