V Nemecku za sebou nechal problematickú minulosť a prišiel do Česka, kde pri ceste znásilnil vtedy len 15-ročné dievča. Líbyjský imigrant Abdalláh Ibráhím Diallo na súde tvrdil, že si na čin nespomína. Zneužitá tínedžerka však na otrasnú skúsenosť nezabudne do konca života.

Stála pri ceste, celá od krvi, v ruke držala sukňu a prosila o antikoncepciu! Tak opísali chvíle bezprostredne po násilnom trestnom čine okoloidúci vodiči neďaleko obce Lukavec. Dievča v núdzi si všimlo prechádzajúce auto, ktorého posádka okamžite zisťovala, čo sa stalo. Keď im znásilnená popísala, k čomu došlo, partia sa vydala „po stopách“ Abdalláha.

Štyri roky v base a liečenie

K znásilneniu došlo hneď pri ceste a auto rýchlo dohnalo imigranta, ktorý mal problémy so zákonom už aj v Nemecku. Zločin poprel, no privolaná polícia ho rýchlo zadržala. K incidentu došlo ešte v roku 2019, píše český denník Blesk, no rozsudok v prípade sexuálneho predátora padol až teraz – štyri roky väzenia a ústavná liečba. Súd ho totiž uznal psychicky chorým a v čase znásilnenia nebol úplne príčetný.

Zvalil ju do trávy

K znásilneniu došlo v roku 2019 neďaleko obce Lukavec. Vtedy 15-ročné dievča kráčalo popri ceste, keď ju odzadu chytil za plecia Abdalláh a ukázal na neďalekú trávu. Slušne „ponuku“ odmietla, no on ju zhodil na zem a začal znásilňovať. Najprv sa vraj bránila, no keďže proti silnému mužovi nemala šancu a bála sa o život, postupne prestala. Jednoducho vedela, že nemá zmysel pokúšať sa o útek, a modlila sa, aby sa to už skončilo.

„Vybehla z poľa, celá od trávy a krvi. Mávala na nás, držala v ruke sukňu a prosila o pomoc,“ opísali chvíle po zneužití spolujazdci z okoloidúceho auta, ktorí sa rozhodli neboráčke pomôcť. „Povedala nám, že ju znásilnili, a ukázala na muža, ktorý išiel popri ceste.“

Okresný súd najprv mužovi, neúspešnému žiadateľovi o azyl v Nemecku, vymeral dva roky, no krajský súd neskôr rozsudok sprísnil. Lýbijčan na súde trdil, že si nepamätá, či mal s neplnoletou pohlavný styk, pričom jeho výpoveď bola zmätená, uvádza Blesk.

