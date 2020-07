Elisângela Vespermann († 30) sa pred viac ako mesiacom rozišla so svojim expriateľom, no on to veľmi ťažko znášal. Muž hľadal ženu aj v práci a odvtedy ju nikto viac nevidel. Informoval o tom portál Daily Mail.

Polícia v juhovýchodnej Brazílii vyšetruje zamotaný prípad. Telo tridsaťročnej Elisângel Vespermannovej našli v chladničke u jej expriateľa. Podľa polície žena mala na tele známky škrtenia a aj modriny na rukách.

Po spomínanom mužovi polícia intenzívne pátra. Elisângela na neho dokonca v júni podala trestné oznámenie kvôli domácemu násiliu po tom, čo sa s ním rozišla.

