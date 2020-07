Afroamerický útočník sa pokúsil zastreliť černošského policajta počas potýčky, ktorá sa stala len pár hodín po proteste Black Lives Matter v americkom Detroite počas osláv Dňa nezávislosti 4. júla. Útočník mieril policajtovi na hlavu z diaľky približne jedného metra, avšak netrafil, informuje portál Novinky.cz.

Incident sa začal po tom, ako sa polícia pokúsila zatknúť útočníkovho kamaráta. Útočník, Hakeem Littleton, to však nechcel dopustiť a aj napriek tomu, že bol v podmienke kvôli neozbrojenej lúpeži, vytiahol zbraň. Policajtovi v rýchlosti mieril na hlavu, no netrafil. Policajt podľa šéfa detroitskej polície Jamesa Craiga nemal ani čas vytiahnuť služobnú zbraň. „Je to jednoducho zázrak, že prežil,“ uviedol.

Po prvom výstrele nasledovala prestrelka, pričom počas piatich sekúnd bolo vystrelených osem rán. Polovicu z nich podľa Craiga vypálil útočník pred tým, ako ho policajti zasiahli a spadol na zem. Zomrel pri prevoze do nemocnice. Nikto z policajtov nebol zranený.

Podľa Jamesa Craiga sa polícia video prestrelky rozhodla zverejniť, pretože následne po útoku niektorí ľudia tvrdili, že útočník na policajtov nestrieľal. Z videa je ale jasné, že nebezpečnú prestrelku začal Littleton, keď sa pokúsil jedného z policajtov streliť do hlavy.

Upozornenie: Video môže byť nevhodné pre deti a mierne povahy.