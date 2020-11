Informoval o tom portál tn.nova.cz. Podľa informácií prítomných svedkov, revízori oslovili ženu na stanici pre kontrolu lístka. Konflikt však prerástol do bitky, pri ktorej žena skončila na zemi.

"Šla som z eskalátoru dole do metra a zahliadla som ženu s dvoma revízormi. Dohadovali sa. Zo začiatku som to neriešila a prestala sledovať, potom však vidím, ako žena leží na zemi a ako ju pritláča revízor," hovorí svedkyňa incidentu Klára.

To, čo malo spomínanému konfliktu predchádzať sa dozvedela až od ďalšieho svedka. Žena údajne nemala zaplatený cestovný lístok.

"Prišlo mi to celkom brutálne, že ju len pre lístok museli pritlačiť na zem. Začala kričať, nech to nakrúcame, nech je to zdokumentované," dopĺňa svedkyňa Klára, ktorá sa údajne chcela vydať žene na pomoc. Druhý revízor ju mal však zastaviť.

