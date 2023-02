WA 29 Windsor - Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová a britský premiér Rishi Sunak si podávajú ruky po tlačovej konferencii vo Windsore v pondelok 27. februára 2023. Spojené kráľovstvo v pondelok oznámilo, že dosiahlo s Európskou úniou dohodu o vyriešení obchodného sporu týkajúceho sa Severného Írska, ktorý viedli po brexite. FOTO TASR/AP Britain's Prime Minister Rishi Sunak and EU Commission President Ursula von der Leyen, right, shake hands after a press conference at W

Zdroj: Dan Kitwood