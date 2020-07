Británia minulý týždeň znova zaviedla 14-dňovú karanténu pre ľudí prichádzajúcich zo Španielska. Nárast infikovaných zaznamenali aj niektoré ďalšie európske krajiny, ktoré majú v súčasnosti výnimku z britských karanténnych opatrení, podotkol Hancock bez toho, aby ich menoval.

"Obávam sa druhej vlny. Myslím si, že vidíme, ako sa druhá vlna začína valiť Európou, a my musíme urobiť všetko, čo je v našich silách, aby sme zabránili tomu, že sa dostane (do Británie),"povedal Hancock v rozhovore pre televíziu Sky News. "Máme vážne obavy z druhej vlny prechádzajúcej Európou. A nie je to len Španielsko... ale aj iné krajiny, kde počet prípadov rastie. A sme absolútne odhodlaní urobiť všetko, čo je v našich silách, aby sme (našu) krajinu udržali v bezpečí,"vyhlásil minister.

Hancock tiež priblížil, že britské úrady skúmajú možnosti, ako skrátiť čas, ktorý musia cestujúci zo Španielska stráviť v karanténe. Zmenu tohto opatrenia však nemožno očakávať v najbližších dňoch.

"Skúmame, či testovaním ľudí počas tejto karantény možno dosiahnuť, že bude bezpečné ich prepustiť skôr,"uviedol v rozhovore pre stanicu BBC."Táto práca nie je ukončená. Pokým nebude absolútne bezpečné urobiť takúto zmenu, dovtedy ju neurobíme... Na tomto nebudeme nič meniť najbližších niekoľko dní," dodal Hancock.