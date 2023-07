JB 16 Londýn - Britský minister obrany Ben Wallace prichádza na zasadnutie vládneho kabinetu na Downing Street 10 v Londýne 19. marca 2020. Wallace vo štvrtok oznámil, že Británia z dôvodu šírenia nákazy koronavírusom sťahuje z Iraku časť svojich vojakov, ktorí sú súčasťou výcvikovej misie. FOTO TASR/AP British lawmaker Ben Wallace, Secretary of State for Defence arrives in Downing Street for a Cabinet meeting in London, Wednesday, March 18, 2020. Britain's Chancellor of the Exchequer Rishi Su

Zdroj: Kirsty Wigglesworth