KK63 Lukjanivka - Na snímke tank zničený počas bojov medzi ruskými a ukrajinskými jednotkami v ukrajinskej dedine Lukjanivka 27. marca 2022. FOTO TASR/AP A tank, damaged by fighting between Russian and Ukrainian troops in Lukyanivka, Kyiv region, Ukraine, Monday, March 27, 2022. The memorial for the residents of Lukyanivka killed during Great Patriotic War 1941-1945 (WWII) is seen in the background, also damaged. (AP Photo)

Zdroj: tasr