Speváčka Britney Spears (40) si so svojím manželom Samom Asgharim (28) dlho neužívala novomanželskú idylku. Len týždeň po svadbe sa rozohnil rodinný konflikt. Popová hviezda následne urobila nečakaný krok!

Speváčka sa netají tým, že jej rodinné vzťahy sú prinajmenšom komplikované. Najnovší konflikt medzi Britney, jej mamou a bratom sa odohral pre očami verejnosti na sociálnej sieti. Ten vyústil až do bodu, že sa popová hviezda rozhodla zrušiť svoj profil, na ktorom zverejňovala pikantné fotografie. Čo ju tak vytočilo?

Nie je to prvýkrát, čo sa speváčka rozhodla seknúť s Instagramom. Toto rozhodnutie však najnovšie prišlo po tom, čo odmietla že by na svadbu pozvala ako jediného z rodiny svojho brata. Následne speváčkina matka Lynne Spears (67) zanechala dcére drsný odkaz, píše portál HOLA!

Britney zverejňovala na sociálnej sieti aj svoje postoje a rôzne odkazy svojím neprajníkom. Ešte v stredu publikovala motivačné video s komentárom: „A nikdy nezabudni, ako ťa opustili, keď si potreboval lásku. Len vravím !!!!“ napísala. Tento príspevok musel poriadne naštvať speváčkinu matku Lynne Spears, ktorá si neodpustila štipľavý komentár. „To si zo mňa robíš srandu!!“ napísala a k tomu pridala emotikon, ktorý jasne vyjadril, že má plné zuby verejných odkazov. Komentár síce vymazala v priebehu niekoľkých minút, aj napriek tomu neunikol pozornosti médií.

Táto škriepka sa odohrala po tom, čo Britney poprela, že na svadbu pozvala svojho brata Bryana. V médiách sa objavili informácie, že Bryan bol jedinou osobou z jej rodiny, ktorá dostala pozvanie na svadbu. On však nemohol prísť, pretože jeho dcéra mala v ten deň významnú udalosť v škole. Britney to však rýchlo poprela. „Nikdy si nebol pozvaný na moju svadbu, tak prečo vôbec odpovedať???“ napísala na Instagrame. „Ublížil si mi a ty to vieš!!!“ dodala speváčka.

Hoci Britney rázne odmietla prítomnosť vlastnej rodiny na jej v poradí už tretej svadbe, podporiť ju prišli známe hviezdy ako Madonna, Paris Hilton, Drew Barrymore či Selena Gomez. A veru si svoj deň D poriadne užila!

