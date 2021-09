Javid uviedol, že Národná zdravotná služba (NHS) ponúkne tretiu dávku tým ľuďom, ktorí "po prvých dvoch dávkach možno získali pred vírusom nižšiu ochranu".

Šéf britského rezortu zdravotníctva to oznámil iba krátko po tom, ako britský Výbor pre očkovanie a imunizáciu (JCVI) odporučil v stredu očkovanie treťou dávkou osobám starším ako 12 rokov trpiacim leukémiou, v pokročilom štádiu nákazy vírusom HIV alebo po nedávnej transplantácii orgánov. JCVI zároveň uvádza, že v rámci očkovania treťou dávkou by mala byť prednostne podávaná mRNA vakcína - teda nie preparát od spoločnosti AstraZeneca, pri výrobe ktorého sa používa technológia na báze vírusového vektora.

Ako uvádza AFP, toto oznámenie JCVI prišlo v čase, keď britská vláda zvažuje, či bude nasledovať niekoľko ďalších krajín, ktoré plánujú podávať posilňujúcu dávku vakcíny proti covidu v rámci celej populácie, a to prípadne už začiatkom septembra, keď prebieha aj očkovanie proti chrípke. Javid tiež dodal, že očkovanie "treťou primárnou dávkou vakcíny" nie je to isté ako posilňujúca dávka. Podľa neho britská vláda naďalej pokračuje s plánovaním preočkovania posilňujúcou dávkou, ktoré by malo začať v septembri.

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) pred dvoma týždňami kritizovala bohaté krajiny za to, že sa náhlia s podávaním tretích dávok vakcín proti ochoreniu COVID-19, pritom milióny ľudí na svete ešte nedostali ani prvú dávku.