Britská geologická služba (BGS) uviedla, že zemetrasenie sa vyskytlo v hĺbke 3,6 kilometra v piatok o 23.59 h miestneho času (SEČ). Jeho epicentrum sa nachádzalo v meste Brynmawr v okrese Blaenau Gwent na juhu Walesu. Otrasy hlásili obyvatelia po celej oblasti, predovšetkým v okruhu 40 kilometrov od epicentra.

Ľudia opisovali úradom zemetrasenie vetami "celý dom sa triasol", "zobudilo ma dunenie a rachot", "moja posteľ sa posúvala z jednej strany izby na druhú" a "bolo to ako obrovský výbuch", uviedla Britská geologická služba.

Think we just had a mini earthquake in Cardiff 😲 My whole bed shook. Felt like something hit the wall!