"Dnešné prelomové sankcie ešte viac zasiahnu ruský arzenál a uzatvoria sieť dodávateľských reťazcov podporujúcich obranný priemysel (ruského prezidenta Vladimira) Putina," uviedol vo vyhlásení britský minister zahraničných vecí James Cleverly.

Británia na svoj sankčný zoznam pridala 22 jednotlivcov a subjektov pôsobiacich mimo Ruska a tri ruské podniky, ktoré podľa nej podporujú ťaženie Ruska na Ukrajine. Britský rezort diplomacie priblížil, že na slovenského občana uvalil sankcie za "jeho účasť pri pokuse o obchod so zbraňami medzi Severnou Kóreou a Ruskom". Na britský sankčný zoznam bol pridaný aj švajčiarsky občan Anselm Oskar Schmucki za svoju úlohu v ruskom sektore finančných služieb, vyplýva z vyhlásenia ministerstva zahraničných vecí.

Londýn sankcionoval aj dve firmy so sídlom v Turecku za vývoz mikroelektroniky do Ruska, ktorá je pre Moskvu dôležitá v bojoch na Ukrajine, či dubajskú spoločnosť za dodávanie dronov a príslušných komponentov do Ruska.

Občana SR Mkrtyčeva v marci na svoj sankčný zoznam pridali aj Spojené štáty za pokus o sprostredkovanie predaja zbraní zo Severnej Kórey do Ruska.

Mkrtyčev podľa amerického rezortu financií koncom roku 2022 a začiatkom roku 2023 spolupracoval s predstaviteľmi KĽDR a získal viac ako dve desiatky druhov zbraní a munície. Tie mal dodať Rusku výmenou za "komerčné lietadlá, suroviny a ďalší tovar". Umiestnením na americký sankčný zoznam bol Mkrtyčev odstrihnutý od finančného systému Spojených štátov, priblížil vtedy hovorca americkej Rady pre národnú bezpečnosť John Kirby.

Britská vláda sankcionovala od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu viac ako 1600 jednotlivcov a subjektov.