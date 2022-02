Verejnosť ju spočiatku odsudzovala! Keď sa Emmanuel Macron stal v roku 2017 prezidentom, na miesto prvej dámy zasadla jeho manželka Brigitte. Netreba azda hovoriť, že od svojho manžela je staršia o 25 rokov, čo bolo jedným z dôvodov, prečo ju francúzsky národ odmietal. "Prezidenta si zvolíte, ale prvú dámu nie. Som si vedomá toho, že si ma nevybrali," povedala v rozhovore pre Madame Figaro. Ako sama hovorí, snažila sa robiť všetko pre to, aby si svoju povesť medzi Francúzmi napravila.

Tárajka Brigitte

"Predtým som bola strašne utáraná, dala som sa do reči naozaj s hocikým," hovorí Brigitte, ktorá si po zvolení Macrona za prezidenta uvedomila, že všetko, čo povie, môžu médiá interpretovať, prekrútiť či v krajných prípadoch použiť proti nej. Srdcom učiteľka však aj naďalej chodí pomedzi ľudí, vedie zdĺhavé rozhovory, aktívne sa zapája do charity a navštevuje nemocnice, pričom v niektorých je aj patrónkou.

Prvá dáma Francúzska Brigitte Macron na otvorení organizácie, ktorá pomáha deťom v nemocniciach. Zdroj: Profimedia

Prvou dámou byť nechcela

Brigitte je v úlohe prvej dámy už 4 roky, na jednu vec si predsa len nezvykla. "Bez ochranky sa nemôžem ani pohnúť, spontánne nemôžem ani vyvenčiť nášho psa Nema," priznáva prvá dáma, ktorá o popularitu nikdy nestála. Rovnako ťažko sa vyrovnávala aj s manželovou kandidatúrou. "Nechcela som sa vydať týmto smerom, ale život to tak zariadil," povedala pre magazín.

Brigitte nie je Macronovym tieňom, niekedy je o krok vpred a to jej vyčítajú. Zdroj: Charles Platiau

Srdcom feministka, ale...

Manželský pár si svoje súkromie poctivo stráži, aj keď vzhľadom na to, že obaja žijú "pre daný okamih, to nie je prechádzka ružovou záhradou". Brigitte má so svojím bývalým manželom tri deti: dve dcéry Tiphaine Auzière (38) a Laurence Auzière-Jourdan (45) a jedného syna Sébastiena (47). Pod tlakom novinárov Brigitte priznala, že sa považuje za feministku, ale verí, že muži aj ženy by mali spolupracovať s cieľom dosiahnuť rovnosť. "Milujem mužov," povedala s úsmevom. "No myslím si, že by mali viac načúvať ženám, aby lepšie porozumeli ich želaniam a spoločne mohli bojovať za rovnocenné práva pre všetkých," povedala v rozhovore.

Rozhovor s Brigitte sa uskutočnil iba dva mesiace pred prezidentskými voľbami vo Francúzsku. V tomto čase sa stala prvá dáma Francúzska obeťou neprajníkov Macrona, ktorý ju označili za transrodovú ženu a tvrdia, že sa narodila ako muž. Klamstvá o Macronovej sa šíria prostredníctvom účtov, ktorých prevádzkovatelia sú politicky namierení proti jej manželovi, a to vrátane tých z prostredia krajnej pravice, antivakcinačných skupín či konšpiračného hnutia QAnon.