Gilbertová bola jednou z najväčších brazílskych hviezd 60. a 70. rokov; nahrala 16 štúdiových albumov a neskôr spolupracovala s umelcami ako Chet Baker, Quincy Jones či George Michael. Narodila sa ako Astrud Evangelina Weinertová v brazílskom meste Salvador. V mladosti sa presťahovala do Ria de Janeiro, hudobnú inšpiráciu čerpala z matkinej strany.

V tínedžerskom veku sa dostala do skupiny mladých ľudí, ktorú označila za "hudobný klan". Členmi tohto zoskupenia boli aj slávna speváčka Nara Leaová a uznávaný gitarista Joao Gilberto, ktorý pomohol vytvoriť hudobný žáner bossa-nova. Astrud a Joao sa zosobášili niekoľko mesiacov po zoznámení a ich vzťah sa stal začiatkom speváčkinej umeleckej kariéry.

V roku 1963 sprevádzala svojho manžela do New Yorku, aby mu pomáhala v štúdiu ako prekladateľka, keď nahrával album s americkou jazzovou legendou Stanom Getzom. Keď skupina išla nahrať anglickú verziu skladby "The Girl From Ipanema", potrebovala vokalistku - a Gilbertová navrhla, že by túto úlohu mohla zvládnuť i ona sama.

Pieseň sa okamžite stala hitom a získala cenu Grammy za nahrávku roka; Gilbertová však na nej nebola uvedená ako interpretka. Skladba vyšla na albume "Getz/Gilberto" v marci 1964, ktorý sa stal štandardom žánru bossa-nova.

Album bol však pre Gilbertovú bránou do úspešnej sólovej kariéry, ktorá sa začala platňou "The Astrud Gilberto Album" (1965), na ktorej sa spojila s jazzovým gitaristom Antoniom Carlosom Jobimom a nahrala s ním súbor brazílskych štandardov. V roku 2002 nahrala svoj posledný album "Jungle", po ktorom oznámila, že na neurčitý čas prestáva verejne vystupovať.

Úmrtie Gilbertovej je pre milovníkov brazílskej hudby ďalšou ranou - po smrti rockovej ikony Rity Leeovej, ktorá zomrela v máji vo veku 75 rokov, a legendárnej popovej speváčky Gal Costaovej, ktorá zomrela vlani v novembri ako 77-ročná, pripomína tlačová agentúra AFP. Obe boli predstaviteľkami hnutia Tropicália, ktoré spájalo medzinárodný pop a psychedelický rock s typickým brazílskym zvukom.