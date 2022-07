Britský premiér Boris Johnson by mal odísť z funkcie hneď, a nie až na jeseň, ako o tom informovala s odvolaním sa na svoje zdroje stanica BBC – myslia si dvaja bývalí členovia vlády, ktorých oslovil web denníka The Guardian.

"Mal by odísť ešte do dnešného večera a funkciu by mal prevziať (vicepremiér Dominic) Raab," povedal jeden z bývalých štátnych tajomníkov. Podľa toho druhého by mal Johnson "odovzdať pečate úradu a odísť ešte dnes, aby mohla nastúpiť dočasná vláda".

Nemenovaný vysokopostavený zdroj z prostredia Konzervatívnej strany, ktorý bol počas predchádzajúcich dvoch dní v kontakte s Johnsonom, povedal: "Jeho správanie počas uplynulých 48 hodín bolo bezohľadné a nevypočítateľné.

Nemožno mu dať dôveru, aby viedol krajinu až do jesene. Len Boh vie, čo spraví." Jeden z vládnych poradcov súčasnú situáciu komentoval slovami, že je "nebezpečné", aby Johnson ostal vo funkcii. Johnson má podľa svojho hovorcu "urobiť vyhlásenie ku krajine" ešte v priebehu štvrtka.

Favoriti na premiéra

Podľa televízie Sky News sú najväčšími favoritmi na post nového premiéra bývalý minister financií Rishi Sunak a štátna tajomníčka ministerstva medzinárodného obchodu Penny Mordauntová. Počas uplynulých dní odstúpilo viac než 50 predstaviteľov Johnsonovej vlády.

Britský minister financií Rishi Sunak

Tlak naňho vzrástol vo štvrtok ráno, keď ho na rezignáciu vyzval aj čerstvo vymenovaný minister financií Nadhim Zahawi a demisiu po iba dvoch dňoch vo funkcii podala ministerka školstva Michelle Donelanová.