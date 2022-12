Odstupujúci brazílsky prezident Jair Bolsonaro, ktorý doteraz neuznal svoju porážku v jesenných prezidentských voľbách, sa v piatok rozlúčil so svojimi stúpencami so slzami v očiach. V príhovore neuviedol, či sa v nedeľu zúčastní na inaugurácii svojho nástupcu Luiza Inácia Lulu da Silvu, informovala agentúra AFP. Jej správu prevzala TASR.

Bolsonaro v SLZÁCH: Takto sa lúčil odstupujúci brazílsky prezident so svojimi priaznivcami!

V živom vysielaní na sociálnych sieťach pravicový populista Bolsonaro ubezpečil svojich priaznivcov, že 1. januára, keď sa úradu ujme ľavičiar Lula, "nenastane koniec sveta".

"Máme pred sebou skvelú budúcnosť," vyhlásil Bolsonaro, pričom dodal, že "bola prehratá bitka, nie vojna". AFP dodala, že šlo o Bolsonarov prvý prejav naživo od jeho tesnej porážky v októbrových voľbách, po ktorých sa tento inak veľmi aktívny používateľ sociálnych sietí nezvyklo odmlčal.

Lula vyhral voľby so ziskom 50,9 percenta hlasov, zatiaľ čo Bolsonara volilo 49,1 percenta voličov.

Lula si má v nedeľu na slávnostnom ceremoniáli v hlavnom meste Brazília prevziať prezidentskú šerpu – za normálnych okolností by mu ju udeľoval odchádzajúci prezident. Bolsonaro avizoval, že po skončení svojho mandátu má v pláne odcestovať do Spojených štátov. Nespresnil však, kedy odcestuje, a ani to, či sa zúčastní na nedeľňajšej inaugurácii.

Prezident sa prvýkrát vyjadril i k neúspešnému bombovému útoku v Brazílii spred týždňa, o ktorý sa pokúsil muž označujúci sa za Bolsonarovho stúpenca. Muž priznal, že chcel vyvolať chaos pred inauguráciou a "zabrániť nastoleniu komunizmu v Brazílii" pod vedením Lulu.

"Nič neospravedlňuje tento pokus o terorizmus," povedal na margo pokusu o útok Bolsonaro.

Neúspešný pokus o útok za pomoci výbušniny umiestnenej v nákladnom aute, ako aj akty vandalizmu, ktoré tento mesiac spáchali iní Bolsonarovi fanúšikovia, prinútili úrady k tomu, aby na nedeľnú prísahu nasadili bezprecedentný kontingent bezpečnostných zložiek.