Desivá situácia v Palestíne a v Izraeli sa dotkla tisícky rodín. Zatiaľ čo svetové médiá hlásia tisíce obetí a zranených, konflikt sa priamo dotkol aj matky Adely, ktorej dve deti po rozvode otec uniesol do Dubaja, momentálne by sa však mali nachádzať práve v nebezpečnom pásme Gazy.

Česká mamička Adela, ktorej identitu zahraničný denník Blesk v záujme jej ochrany pozmenil, by mala mať teraz syna a dcéru v pásme Gazy. Pred rokom ich jej exmanžel sám z Česka zobral na dovolenku do Dubaja, odvtedy ich zúfalá matka nevidela.



Zničené domy, zmarené životy. Konflikt si už v prvých dňoch vyžiadal obrovské materiálne škody a stovky ľudských životov na oboch stranách. Mnoho detí prišlo o rodičov a o strechu na hlavou. Zdroj: profimedia.sk

Momentálne situácia v Palestíne a v Izraeli je vážna. Palestínske militantné hnutie Hamas, ktoré pri prekvapivom sobotňajšom útoku na Izrael unieslo zhruba 150 ľudí, pohrozilo popravou rukojemníkov v prípade, že Izrael bude pokračovať v náletoch údajne cielených na obyvateľov Gazy. Hrozba prišla po tom, ako Izrael v pondelok nariadil úplnú blokádu pásma Gazy, prerušil dodávky potravín, vody a elektriny a vyvolal obavy zo zhoršenia aj tak zlej humanitárnej situácie.

V zúfalej situácii sa už dlhšie obdobie nachádza aj Adela. Mamička dvoch detí sa s mužom zoznámila v zahraničí, popísala ho ako veľmi milého a pozorného muža. To sa však po narodení dcéry zmenilo. „Len dva týždne po pôrode na mňa kričal, že som neschopná. Hádky sa zhoršovali. Nezdráhal sa držať svoju päsť pred mojou tvárou, keď som dcéru dojčila. Ignoroval ma. Cítila som sa čoraz viac ako odpad. Všetko, čo som urobila, bolo zle,“ popísala pani Adela.

Desivá situácia v Izraeli je ako z hororového filmu. Nič netušiaci obyvatelia sa počas noci zobudili na bombardovanie a streľbu. Medzi viac ako 100 rukojemníkmi, ktorých Hamas zadržiava ako ľudské štíty, boli malé deti a starí rodičia. Mnoho rodín zažilo hrôzu, keď si uvedomilo, že ich príbuzní zmizli. Zdroj: profimedia

Keď muž zistil, že si dopisovala so svojím bývalým, začal sa teror. „Manžel to zistil, musela som odovzdať telefón a za každú správu som dostala facku. Celý týždeň na mňa pľul, šklbal mi vlasy, pritlačil ma k stene a držal ma pod krkom, až som strácala vedomie. Bola som ako fackovací panák. Jedného večera ma hodil na gauč a strhal zo mňa oblečenie. Neustále som plakala a prosila, nech prestane, ale to ho ešte viac provokovalo, znásilnil ma,“ dodala. Od spomínanej dovolenky svoje deti nevidela a nevie sa dopátrať, či sú v poriadku.

Vzhľadom na fakt, že pásmo Gazy je ovládané islamistickým hnutím Hamas, s ktorým nemožno komunikovať, nie je možné sa ani obrátiť na tamojšie úrady.