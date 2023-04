Alex už od útleho detstva počúvala rôzne kritiky, posmešky či negatívne prirovnania. Dnes je síce vyrovnanou mladou ženou, no nebolo to tak vždy. Pre svalovú atrofiu si totiž prešla peklom.

Začalo sa to krátko po škole. Pre diagnózu, ktorá ju posadila na vozík, si nemohla nájsť prácu ani priateľov. Upadala do depresií a jej stav sa nijak nezlepšoval. Jej onemocnenie spôsobuje ochabovanie svalov a problémy s pohyblivosťou.

„Odradilo ma to a chcela som to vzdať. Vtedy som začala zdieľať svoj príbeh na Instagrame. Cítila som, že by som o tom mala dať vedieť, aby ľudia, ako som ja, boli začlenení do bežného života a spoločnosti," hovorí Alex.

Mladá žena menom Alex Dacy je známa aj ako vozíčkarka Rapunzel. Hoci už roky počúva kritiky o svojom zovňajšku a diagnóze, rozhodla sa stať matkou. Jej bolestivý príbeh obletel svet a dnes šokuje novými vyhláseniami. Zdroj: instagram

Alex neskôr spoznala svojho priateľa Noaha a neprajníctvo okolia sa ešte prehĺbilo. Ako sama spomína, nikdy by neverila, že ľudia dokážu byť takí krutí. Neprajníkom však zdvihla žlč ešte viac a rozhodla sa byť mamou. Našťastie sa jej to podarilo a dnes sa hrdo pýši fotkami svojho dievčatka menom Ari Jacqueline.

