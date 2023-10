Kto by to bol povedal? Bežný nákup a príprava ryby sa stali takmer osudnými mladej mamičke Laure. Koncom júla sa totiž nakazila bakteriálnou infekciou z nedostatočne tepelne upravenej ryby, ktorú kúpila na trhu v San José. Laura dostala ťažkú ​​sepsu a lekári ju museli uviesť do umelého spánku.

Vážna infekcia pritom nie je nič bežné. Podľa zahraničných lekárov sa mladá mamička nakazila baktériou vibrio vulnificus. K nakazeniu spravidla dochádza práve po konzumácii zle upravených rýb. Hoci nie veľmi často sú nakazenia smrtiace, v ojedinelých prípadoch sú táto nákaza a ňou spôsobená sepsa smrteľne nebezpečné.

Laura si jednoducho nedostatočne pripravila svoj obed. Baktéria z ryby ju takmer zabila. Zdroj: Instagram/lapochers

„Mala čierne prsty, nohy a spodnú peru. Museli ju napojiť na dýchací prístroj, zlyhávali jej obličky. Skoro prišla o život,“ povedala kamarátka Laury.

Po náročnom niekoľkomesačnom boji v nemocnici jej nakoniec lekári museli minulý mesiac amputovať všetky končatiny. Bez operácie by zrejme zomrela.