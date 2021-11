Prepusteniu predchádzalo rozhodnutie odvolacieho súdu, ktorý ženu pred niekoľkými týždňami oslobodil spod obžaloby, informovala spravodajská televízia ČT24.

Prepustenie Hlůškovej sa v sobotu očakávalo. Ministerstvo zahraničia v piatok oznámilo, že súd v Láhaure vyhotovil písomný rozsudok o oslobodení, čím splnil potrebný procesný úkon. Hovorkyňa ministerstva zahraničia ČR Eva Davidová v piatok tiež oznámila, že rodina prepustenej si nepraje informovať verejnosť o organizácii cesty z Pakistanu späť do Česka.

S Hlůškovou je v kontakte Český zastupiteľský úrad v Láhaure, ktorý jej pravdepodobne poskytne ubytovanie. Z Pakistanu neodletí hneď, bude musieť počkať na vhodný spoj. Letenku jej zaplatia príbuzní.

Prepustená Češka sa ale musí z Pakistanu dostať čo najskôr. Hrozí totiž, že sa jej prípad dostane na najvyšší súd, ktorý odvolací verdikt zruší. V tom prípade by zostala právoplatne odsúdená a musela by znovu nastúpiť do väzenia.

V prípade, že stihne zo zeme odletieť včas a dostane sa do Česka, jej už návrat do Pakistanu hroziť nebude. Pakistan totiž s Českou republikou nemá uzavretú zmluvu o vydávaní zločincov. Ak by najvyšší pakistanský súd rozhodol, že je odvolanie neplatné, kauzu by riešili české úrady.

Hlůškovú zadržali v januári 2018 na pakistanskom letisku s takmer deviatimi kilami heroínu. Češka od začiatku tvrdila, že zadržané drogy jej nepatria a niekto jej ich do kufra podstrčil. Hlůšková uviedla, že do Pakistanu vtedy letela za prácou modelky. Súd jej však neuveril odsúdil ju na osem rokov a osem mesiacov väzenia.

Podľa pakistanského spravodajského portálu UrduPoint by mali drogy, ktoré Hlůšková prevážala, na čiernom trhu hodnotu 19,5 milióna českých korún (768.000 eur).