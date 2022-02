Blokáda mosta SKONČILA: Policajti miesto odpratávajú, Kanaďania chystajú ďalšie PROTESTY!

Kanadská polícia začala v sobotu vypratávať kľúčový most, na ktorom vodiči kamiónov protestujú proti koronavírusovým opatreniam. Úrady v hlavnom meste Ottawa sa medzitým pripravujú na ďalšie demonštrácie, ktoré by do kanadskej metropoly mali priviesť tisíce ľudí.