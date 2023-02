Pred výročím invázie Ruska na Ukrajinu sa objavuje čoraz viac správ a náznakov, že by Moskva mohla v tomto termíne uskutočniť "symbolický útok". Uviedol to v nedeľu ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Informovala o tom agentúra DPA, od ktorej TASR správu prevzala.

Rusko sa podľa Zelenského chce pomstiť za vlaňajšie porážky. "Zaznamenávame, že sa tlak zvýšil na rôznych frontových líniách a tiež v informačnej sfére," povedal ukrajinský líder v pravidelnom večernom príhovore. Moskva vojensky napadla Ukrajinu 24. februára minulého roka.

V súčasnosti je situácia mimoriadne ťažká v Doneckej oblasti na východe krajiny, priblížil Zelenskyj. "No bez ohľadu na to, aké ťažké to je a aký je veľký tlak, musíme prežiť," zdôraznil s tým, že Ukrajina musí využiť každý deň na posilnenie svojej obrany i medzinárodnej pozície.

"Pripravujeme rozhodnutia a rokovania, ktoré by mali posilniť našich vojakov, poskytnúť Ukrajine väčšiu medzinárodnú podporu a ďalšie zbrane," citovala Zelenského slová agentúra AFP. Dala ich do súvisu s očakávanými zmenami vo vláde vrátane výmeny ministra obrany.

Predseda poslaneckého klubu vládnej strany Sluha národa Davyd Arachamija v nedeľu večer informoval, že ministra obrany Olexija Reznikova nahradí vo funkcii šéf vojenskej spravodajskej služby Kyrylo Budanov.

Reznikov by podľa neho mal prevziať vedenie ministerstva strategického priemyslu. Ministrom obrany je od novembra 2021 a patrí k najznámejším predstaviteľom Kyjeva, ktorí pomohli krajine zabezpečiť si západné zbrane. Jeho rezort však sužujú obvinenia z korupcie a plytvania peniazmi.

Časový harmonogram zmeny nie je známy. Sám Reznikov po správach o svojom odvolaní popoludní povedal, že z funkcie odíde až vtedy, ak ho o to požiada prezident Zelenskyj.

Prečítajte si tiež: