"Bojujte ďalej, pán prezident! Sme s Vami," napísal maďarský premiér, ktorý 2. marca pre švajčiarsky týždenník Die Weltwoche vyhlásil, že ak by bol v Spojených štátoch prezidentom Trump, vojna na Ukrajine by vôbec nevypukla; a ak by ho Američania v roku 2020 znovuzvolili za prezidenta, tak by za niekoľko týždňov zrejme dosiahol mier.

Trump vlani tri týždne pred maďarskými parlamentnými voľbami vyjadril Orbánovi "plnú a totálnu" podporu. Veľká porota obvinila Trumpa v súvislosti s úplatkom, ktorý vyplatil pornoherečke Stormy Danielsovej, aby pred voľbami v roku 2016 mlčala o pomere s ním.

Trump sa tak stal vôbec prvým exprezidentom USA, ktorý čelí obvineniu z trestného činu. Podrobnosti obvinenia zatiaľ zverejnené neboli.

Na snímke bývalý americký prezident Donald Trump. Zdroj: Evan Vucci

Trumpa majú oficiálne obžalovať zrejme v utorok, informovala jeho právnička Susan Nechelesová. Oboznámi sa vtedy s konkrétnymi obvineniami. Sudca zároveň rozhodne o tom, či má byť vzatý do väzby alebo prepustený na kauciu.