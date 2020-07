Bláznivé opatrenie proti KORONE: Toto skôr zabije, ako ochráni... len nech to nevidí Matovič!

Slovensko rovnako ako ostatné európske krajiny prijalo opatrenia s cieľom znížiť šírenie nákazy koronavírusu. Mnohí Slováci ich však zo začiatku považovali za prehnané, no to ešte nevideli, čoho sú schopní majitelia barov vo Veľkej Británii. To budete zízať!