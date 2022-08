BIZARNÝ záver dovolenky: Muž sa vrátil pozitívny na covid, opičie kiahne aj HIV!

Muž z Talianska bol po návrate z dovolenky v Španielsku pozitívne testovaný na koronavírus, opičie kiahne a HIV. Ide o prvý známy prípad súbežnej nákazy týmito troma ochoreniami. Informáciu zverejnili výskumníci z Catanskej univerzity (Universita di Catania) na Sicílii v odbornom časopise The Journal of Infection. Vo štvrtok o tom informoval britský denník The Independent.