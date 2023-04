Daniel Boessenbacher pôsobí v protestantskom Kostole svätého Viliama v Štrasburgu vo východnom Francúzsku. Na políciu sa obrátil, keď dostal dva anonymné listy. "Niet pochýb, že ide o predstavenie zahŕňajúce Stabat Mater a tanec pri tyči," povedal.

V jednom z výhražných listov sa píše, že "farníkom treba sťať hlavy" a "toto nie je kostol, je to kabaret". V druhom sa uvádza, že kňazovi "treba odrezať hlavu, pretože kľúč od nášho svätého kostola odovzdal tancujúcemu hadovi".

Združenie barokovej hudby a scénického umenia Passions Croisees (Prepletené vášne) si minulý týždeň prenajalo kostol na dve predstavenia Stabat Mater od Giovanniho Battistu Pergolesiho, ktoré skombinovalo s tancom a tancom pri tyči. Na predstavenie sa veľmi rýchlo vypredalo 1000 lístkov.

Noviny Dernieres Nouvelles d'Alsace uviedli, že tanec pri tyči v podaní gymnastu a bývalého francúzskeho šampióna v pole dance Vincenta Grobelnyho bol "zručný, atletický, elegantný, impertinentný a niektorí by povedali, že aj sexi".

Kňaz ho označil za "koketný, ale mäkký" a priznal, že niektorým sa to nepáčilo. Kópie večerného programu s poznámkami ako "zomrieš" alebo "pôjdeš do pekla" sa našli pod dverami kostola. "Sme zvyknutí na reakcie, ale nie na vyhrážky smrťou," povedal 54-ročný kňaz. Podľa jeho slov ho to však neodradí: "Myslím si, že cirkev sa musí otvoriť svetu."

Pole dance je často vnímaný len ako erotický tanec pri tyči. Jeho priaznivci však argumentujú, že to je veľmi skreslený pohľad. Ide o atleticky náročný šport, ktorý v sebe spája vysokú úroveň kondície a ladnosti. Existuje mnoho národných a medzinárodných súťaží v pole dance a jeho medzinárodná federácia lobuje za zaradenie tohto športu na olympijské hry.

Ďalšie dve predstavenia spájajúce operu a pole dance sú v Kostole svätého Viliama naplánované na 31. mája a 1. júna.