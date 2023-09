Kuriózna udalosť sa odohrala na východe Austrálie v štáte Queensland v oblasti známej ako Gold Coast (Zlaté pobrežie) približne 80 kilometrov južne od mesta Brisbane. Videozábery surfera s pytónom kobercovým (Morelia spilota) ovinutým okolo jeho krku sa objavili v miestnych médiách a následne upútali pozornosť úradov.

Tie surferovi udelili pokutu 1500 austrálskych dolárov. Pokuta sa však netýkala samotného chovu hada, ktorý je v Austrálii legálny; bola udelená z dôvodu premiestnenia plaza z miesta jeho hláseného pobytu.

"Na to, aby bolo možné zviera vziať a vystavovať ho na verejnosti, je potrebné osobitné povolenie," uvádza vo vyhlásení queenslandský Úrad pre životné prostredie a vedu (DES). "Hady sú studenokrvné živočíchy a aj keď je pravda, že vedia plávať, plazy sa vode zvyčajne vyhýbajú. Voda by bola pre pytóna príliš studená, jediné hady, ktoré sa nachádzajú vo vode, by preto mali byť morské hady," dodáva DES.

Austrálčan sa na surf vybral so svojím pytónom, vyslúžil si za to mastnú pokutu. Zdroj: Twitter

Majiteľ pytóna Higor Fiuza podľa CNN oponuje tvrdením, že jeho samica pytóna zvaná Shiva si vodu užíva. "Trochu si zapláva a potom sa vráti na dosku," tvrdí Fiuza. Shiva vraj zvykne jazdiť ovinutá okolo jeho krku, alebo sa vyhrieva na surfe.

Pytóny kobercové dosahujú v dospelosti dĺžku troch až štyroch metrov a živia sa vtákmi, jaštericami a malými cicavcami. Korisť lovia tak, že sa okolo nej obtočia telom a pomaly uťahujú zovretie, až kým sa ich obeť neudusí.

