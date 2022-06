Investigatívni novinári Regis Gente a Michail Rubin, ktorí už vydali dve knihy o Rusku, druhý z nich sa téme dokonca venuje 13 rokov, odhalili bizarné pozadie o Putinovej ochranke.

So I’m counting 6 people accompanying Vladimir Putin to the toilet... pic.twitter.com/BjG5N5IpDR — Jonah Fisher (@JonahFisherBBC) December 9, 2019

Podľa ich tvrdení vždy, keď sa Putin v inej krajine odoberie na toaletu, prenesú agenti jeho exkrementy do špeciálneho balíčka. Potom ich v kufri vezú späť do Ruska. K akcii malo dôjsť napríklad počas Putinovej návštevy Francúzska 29. mája 2017 a Saudskej Arábie v októbri 2019.

Medzi dôkazy údajne patrí napríklad video z Francúzska, na ktorom Putin vchádza do kúpeľne s ďalšími šiestimi mužmi v obleku. Jeden z nich potom odišiel s menším kufríkom, ktorého obsah nie je známy, uviedol český Blesk.cz.

Zdroj: reprofoto video Daily Mail

Opatrenie má zabrániť spôsobu, ako by z jeho DNA mohli cudzie krajiny získať informácie o Putinovom zdraví alebo zistiť, v akom stave bude o niekoľko mesiacov. Správu podporila novinárka Farida Rustamová, podľa ktorej malo k podobnému incidentu dôjsť vo Viedni. Podľa jej zdrojov Rusi túto praktiku vykonávajú už roky.

Svetom sa už istý čas šíria špekulácie, že sa Putin lieči pre vážny zdravotný stav a dokonca mal podstúpiť operáciu. Mal preto vynechať aj niekoľko bežných udalostí. Podľa iných však neexistuje žiadny priamy dôkaz, ktorý by tieto teórie potvrdil.

Ak by to aj bola pravda, nešlo by o nič výnimočné. Aj francúzsky prezident Emmanuel Macron začiatkom februára odmietol žiadosť Kremľa, aby pred osobným stretnutím s Putinom podstúpil ruský test COVID-19. Obával sa, že by mohol byť použitý na analýzu jeho DNA, uviedla agentúra Reuters.