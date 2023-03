"Ak by Bielorusko prijalo ruské jadrové zbrane, znamenalo by to nezodpovednú eskaláciu a hrozbu pre európsku bezpečnosť. Bielorusko to stále môže zastaviť, je to jeho voľba," uviedol Borrell. EÚ je pripravená reagovať novými sankciami, doplnil na sociálnej sieti.

Ruský prezident Vladimir Putin v sobotu oznámil, že Moskva uzavrela s Minskom dohodu, ktorá umožňuje Moskve umiestniť taktické jadrové zbrane na bieloruskom území. Šéf Kremľa tiež povedal, že Rusko už do Bieloruska poslalo desať lietadiel schopných niesť takéto zbrane.

Putinovo oznámenie vyvolalo odsúdenie zo strany Kyjeva aj Západu. Severoatlantická aliancia (NATO) Moskve vyčítala "nebezpečnú a nezodpovednú" nukleárnu rétoriku. Ukrajinské ministerstvo zahraničných vecí jadrové plány Ruska kritizovalo a vyzvalo na mimoriadne zasadnutie Bezpečnostnej rady OSN o tejto záležitosti.