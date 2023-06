Incident v bieloruskej Homeľskej oblasti nahlásila bieloruská pohraničná stráž. Nevysvetlila však, prečo o udalosti neinformovala v čase, keď k nej prišlo.

Rusko spustilo vojenskú inváziu na Ukrajinu vlani vo februári aj z územia Bieloruska. Minsk tiež povolil výcvik ruských vojakov na bieloruských základniach. Kyjev už dlho znepokojuje možnosť, že Bielorusko by sa mohlo zapojiť do vojny na Ukrajine. Bieloruský líder Alexandr Lukašenko v stredu uviedol, že by to urobil v prípade "totálnej agresie" proti svojej krajine.

Lukašenko tiež v stredu oznámil, že jeho krajina začala prijímať dodávky ruských taktických jadrových zbraní, o ktorých rozmiestnení v Bielorusku rozhodol v marci ruský prezident Vladimir Putin. Rusko takéto zbrane pritom rozmiestni mimo svojho územia prvýkrát od rozpadu Sovietskeho zväzu v roku 1991.

Rusko trvá na tom, že bude mať svoje jadrové zbrane pod kontrolou aj po ich prevoze do Bieloruska. Podľa Lukašenka budú odstrašujúcim prostriedkom proti potencionálnym agresorom.