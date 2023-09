Líderka bieloruských demokratických síl vo svojom prejave, ktorý nasledoval krátko po prejave o stave Únie Ursuly von der Leyenovej, vyzvala europoslancov, aby podporili európsku perspektívu Bieloruska. Zároveň apelovala na europarlament, aby povýšil svoj vzťah s demokratickým Bieloruskom na novú úroveň.

V tejto súvislosti navrhla, aby ešte pred budúcoročnými júnovými eurovoľbami došlo k podpisu memoranda, ktoré bude predstavovať základ spolupráce medzi Európskym parlamentom a demokratickým Bieloruskom. "Bielorusi chcú počuť, že našu krajinu nedostane Putin ako cenu útechy," povedala s odkazom na niektoré názory, že EÚ by mala prispieť k ukončeniu ruskej vojny na Ukrajine poskytnutím určitých ústupkov Moskve.

Cichanovská uviedla, že Bielorusi budú potrebovať pomoc v rámci svojho boja za nastolenie demokracie. Dodala, že bieloruský prezident Alexandr Lukašenko si nezaslúži miesto na podujatiach medzinárodného spoločenstva, ale skôr "vstupenku na medzinárodný súd v Haagu".

Podľa jej slov by na budúci rok mali bieloruské demokratické sily začať vydávať vlastné pasy, ktoré potvrdia bieloruské občianstvo a ktoré budú slúžiť ako cestovný doklad pre Bielorusov žijúcich v exile. Spresnila, že potom požiada vlády členských krajín EÚ, aby uznali tento nový cestovný doklad.

Predsedníčka EP Roberta Metsolová následne vyhlásila, že bieloruský ľud musí mať možnosť žiť v slobode, bez autokracie a bez útlaku. "To je to, čo chcú. To je to, čo si vybrali. To si zaslúžia. Budeme aj naďalej podporovať bieloruské demokratické sily a zohrávať aktívnu úlohu pri formovaní reakcie Európskej únie na prebiehajúcu politickú krízu v Bielorusku. Je dôležité, aby sme naďalej rozširovali sankcie EÚ proti vládnem režimu a nezabúdali, čo všetko urobili," povedala.

Počas bilaterálneho stretnutia Metsolová od Cichanovskej prevzala "Kríž dobrého susedstva", cenu udeľovanú osobám, ktoré výrazne pomohli záujmom Bielorusov. Poslanci EP v stredu prijali aj novú správu o vzťahoch EÚ s Bieloruskom, v ktorej podporili demokratické politické strany v tejto krajine, propagujúce európske ašpirácie Bielorusov. Bieloruský režim vyzval, aby prepustil všetkých politických väzňov, a dôrazne odsúdili úlohu Lukašenkovho režimu ako spolupáchateľa v agresívnej vojne Ruska proti Ukrajine.

Prijatá správa s veľkým znepokojením konštatuje "nekontrolovateľnú politickú, ekonomickú, vojenskú a kultúrnu podriadenosť Bieloruska Moskve", čo z krajiny robí de facto satelitný štát s taktickými jadrovými zbraňami pod ruským velením.

Správa vyzýva na prísnejšie sankcie Únie voči Bielorusku. Zdôrazňuje, že nedávny príchod ruských žoldnierskych bojovníkov Vagnerovej skupiny vytvára nové bezpečnostné riziká pre Ukrajinu, ako aj pre susedov Bieloruska a EÚ ako takú.