"Na hraničný priechod Kuznica privádzajú bieloruské jednotky stále viac a viac skupín migrantov," uviedlo na sociálnej sieti Twitter poľské ministerstvo obrany. Námestník poľského ministra vnútra Maciej Wasik uviedol, že pri hraničnom priechode sa nachádzajú "tisícky migrantov". Ako dodal, poľské jednotky sú "pripravené na akýkoľvek scenár".

Hovorkyňa poľskej pohraničnej stráže Anna Michalska však uviedla, že na mieste sa nachádzalo "niekoľko stoviek ľudí". "Očakávame, že príde k pokusu násilne prejsť cez hranicu," dodala. Videozáznamy nebolo možné bezprostredne overiť, keďže Poľsko zakázalo novinárom vstup do pohraničnej oblasti na základe núdzových opatrení prijatých v súvislosti s úsilím zamedziť pohybu migrantov, pripomína AFP.

Vo východných pohraničných oblastiach Poľska táboria tisíce migrantov z Blízkeho východu, ktorí sa chcú dostať do Poľska a odtiaľ ďalej do Európy. Európska únia však obviňuje Bielorusko, že zámerne privádza ľudí do východnej Európy a následne ich pašuje na Západ.

Poľsko chce s výstavbou múru začať už v decembri

Poľsko chce v decembri začať s výstavbou múru na svojich hraniciach s Bieloruskom, pričom dokončiť ho chce v prvej polovici budúceho roku. Oznámil to v pondelok poľský minister vnútra Mariusz Kamiňski, informuje agentúra DPA.

Ako priblížil minister na Twitteri, stavebné práce na trvalej bariére, ktorá má zastaviť nápor nelegálnych migrantov prevažne z Blízkeho východu usilujúcich sa cez Bielorusko dostať do EÚ, sa začne súčasne na štyroch hraničných úsekoch. Stavbári budú pracovať 24 hodín denne v troch smenách. Príslušné kontrakty sa majú podpísať do 15. decembra a následne sa má spustiť výstavba.

"Táto úloha, ktorú musíme splniť, je absolútne strategickou a prioritnou investíciou pre bezpečnosť štátu a jeho občanov," zdôraznil Kamiňski.

Stavba 5,5 metra vysokého múra, ktorú v októbri schválil parlament, bude podľa odhadov stáť 353 miliónov eur. Múr by mal mať 180 kilometrov, čo je približne polovica z celkovej dĺžky poľsko-bieloruskej hranice. Od leta sa pokúsili prekročiť hranice medzi Poľskom a Bieloruskom tisíce migrantov z konfliktných krajín.

FOTOGRAFIE Z BIELORUSKO-POĽSKÝCH HRANÍC SI POZRITE V GALÉRII >>>

Varšava zareagovala vyslaním tisícov vojakov do pohraničnej oblasti, zavedením núdzového stavu, ako aj rýchlym stavaním plotu z ostnatého drôtu. Za tvrdý postoj v migračnej kríze, počas ktorej pohraničníci utečencov zatláčajú späť do Bieloruska, si poľská vláda vyslúžila ostrú kritiku. Neziskové organizácie pritom varovali pred čoraz nebezpečnejšími podmienkami.

Poľská vláda i Európska únia obviňujú režim bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka z toho, že organizuje prevozy migrantov k vonkajším hraniciam EÚ. Chce sa tým podľa nich pomstiť za sankcie, ktoré EÚ zaviedla voči bieloruskému v súvislosti s potláčaním tamojšej opozície a občianskej spoločnosti.