Úradujúci prezident Alexandr Lukašenko vyhral prezidentské voľby v Bielorusku. Z tzv. exit polls zrealizovaných na objednávku televízie Mir a citovaných agentúrou TASS vyplýva, že získal 79,7 percenta hlasov. Podľa tohto zdroja Svitlana Cichanovská dostala vo voľbách podporu od 6,8 percenta voličov.

Agentúra TASS pritom súčasne informovala, že v Minsku bolo hlasovanie vo voľbách predĺžené pre dlhé rady voličov tvoriace sa pred niektorými volebnými miestnosťami. Podľa agentúry TASS to potvrdila predsedníčka Ústrednej volebnej komisie (ÚVK) Lidija Jermošinová.

Prezidentské voľby v Bielorusku sprevádzali dlhočizné rady voličov. Zdroj: Profimedia

ÚVK okrem toho informovala, že počas volieb došlo k prípadom vedomého poškodzovania hlasovacích lístkov, čo viedlo k ich nedostatku. Pozorovatelia delegovaní na prezidentské voľby v Bielorusku Spoločenstvom nezávislých štátov (SNŠ) medzičasom konštatovali, že pred mnohými volebnými miestnosťami sa v nedeľu vytvárali dlhé rady voličov. Vo svojom predbežnom hodnotení volieb však títo pozorovatelia uviedli, že nezaznamenali "zjavné"prípady porušenia zákona o voľbách či konfliktné situácie.

Agentúra TASS podvečer informovala, že krátko pred zatvorením väčšiny volebných miestností polícia pre peších prehradila vstupy na Námestie nezávislosti v centre Minska, kde sa nachádza aj úrad vlády a sídlo ÚVK.

Mnohé médiá v nedeľu popoludní zverejnili fotografie a videá, ako na niektorých uliciach Minska stoja kolóny policajných skriňových nákladných áut, vodné delá i autobusy. Ako informoval bieloruský spravodajský portál TUT.by, vodiči týchto vozidiel na otázku, prečo sú tam, odpovedali, že "idú rozháňať demonštrantov".

Podľa svedectiev čitateľov zverejnených portálom TUT.by do autobusov nastupovali "milicionári"s ochrannými štítmi. Vstupy do viacerých ulíc, kde sú takéto kolóny zaparkované, sú prehradené. Portál TUT.by tiež zverejnil videozábery z niektorého zo vstupov do mesta, kde hliadkovali vojaci.