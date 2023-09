Rakety s takouto muníciou by umožnili ukrajinským silám zasahovať ciele hlbšie na Ruskom okupovaných územiach Ukrajiny. Bidenova administratíva zvažuje takúto dodávku s cieľom podporiť súčasný pokrok ukrajinskej protiofenzívy voči ruským okupačným silám.

Spojené štáty už v júli tohto roku poskytli Kyjevu kontroverzne vnímanú kazetovú delostreleckú muníciu kalibru 155 mm. Každá z týchto striel môže zasiahnuť ciele do vzdialenosti 29 kilometrov a obsahuje do 48 malých bômb. Hlavice rakiet, o ktorých sa teraz uvažuje, by mohli rozptýliť zhruba 300-400 takýchto bômb.

Americký prezident Joe Biden (uprostred), ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj (vpravo) a prvá dáma Ukrajiny Olena Zelenská pózujú počas stretnutia v Kyjeve. Zdroj: Evan Vucci

Washington momentálne podľa Reutersu zvažuje, že pošle Kyjevu buď taktické balistické rakety strely ATACMS s doletom až zhruba 300 kilometrov alebo presne navádzané strely systému GMLRS, ktoré dokážu zasiahnuť ciele až vo vzdialenosti 72 km.

Tieto strely by mali byť vybavené hlavicami s kazetovou muníciou. V prípade, že americká vláda takýto transfer odsúhlasí, mali by byť Kyjevu dodané vo veľmi krátkom čase, uvádza Reuters s odvolaním sa na nemenovaných predstaviteľov USA. Išlo by totiž o rakety dodané z amerických muničných skladov.

Americký prezident Joe Biden si prechádza vo vlaku svoj prejav pri príležitosti prvého výročia ruskej invázie na Ukrajinu po nečakanom stretnutí s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským v Kyjeve v pondelok 20. februára 2023. Nečakaná návšteva prezidenta Spojených štátov Joea Bidena v Kyjeve podliehala prísnemu utajeniu. Šéf Bieleho domu počas cesty na Ukrajinu absolvoval aj desaťhodinovú jazdu vlakom z Poľska. Zdroj: Evan Vucci

Biely dom však tieto správy dosiaľ oficiálne nepotvrdil a odmietol sa k nim vyjadriť. Citované zdroje upozornili na to, že vo veci ešte nepadlo konečné rozhodnutie a že takáto dodávka sa napokon ani nemusí uskutočniť, alebo že môže byť odložená na neskoršiu dobu.

Reuters konštatuje, že Bidenova administratíva už celé mesiace uvažuje o možnom poskytnutí rakiet ATAMCS Ukrajine, keďže sa obáva, že by takýto krok príliš rozhorčil ruský režim.

Podľa agentúry Reuters by predmetné rozhodnutie mohlo padnúť už čoskoro, možno už v priebehu tohto týždňa, respektíve okolo termínu zasadnutia ďalšej schôdzky medzinárodnej kontaktnej skupiny pre Ukrajinu, ktorá sa uskutoční 19. septembra na základni Ramstein v Nemecku.

Na snímke fotenej cez okno americký prezident Joe Biden telefonuje s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským v Bielom dome vo Washingtone. Zdroj: Susan Walsh

Prezident Biden by mohol v tomto smere využiť mimoriadne opatrenie, ktoré mu umožňuje urýchlene poskytnúť vojenskú pomoc z armádnych zásob bez odobrenia americkým Kongresom. Či sa tak skutočne stane, zatiaľ nie je jasné.

Používanie kazetovej munície je podľa Dohovoru o kazetovej munícii zakázané takmer v 120 krajinách sveta. Medzi jeho signatármi však nie sú Spojené štáty, Ukrajina ani Rusko, ktoré opakovane nasadzuje kazetovú muníciu pri útokoch na ukrajinskom území.