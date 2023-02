Podľa Bidena bola demokracia v Spojených štátoch vystavená 6. januára 2021 „najväčšej hrozbe od občianskej vojny“ v 60. rokoch 19. storočia.

V Bidenovom prejave, ktorý podľa CNN trval hodinu a 12 minút, dominovali domáce ekonomické témy a výzvy na spoluprácu demokratov a republikánov v Kongrese. Prezident vyzdvihol ekonomický pokrok dosiahnutý za jeho vlády."Sme jediná krajina, ktorá z každej krízy vyšla silnejšia, ako na jej začiatku," povedal. "Pred dvoma rokmi sa naša ekonomika otriasala. Keď tu dnes večer stojím, vytvorili sme s pomocou mnohých ľudí v tejto sále 12 miliónov nových pracovných miest – to je viac pracovných miest vytvorených za dva roky, ako sa ktorémukoľvek prezidentovi podarilo za štyri roky."

Šéf Bieleho domu s odkazom na politické nezhody vyzval republikánov, aby s ním spolupracovali na prestavbe ekonomiky a zjednotení krajiny. "Príbeh Ameriky je príbehom pokroku a odolnosti," vyhlásil Biden. "Často nám hovoria, že demokrati a republikáni nemôžu spolupracovať. Ale za posledné dva roky sme dokázali, že cynici a pesimisti sa mýlili," dodal.

Vyzdvihol rekordne rýchle vytváranie pracovných miest počas jeho funkčného obdobia po tom, ako sa USA vymanili z pandémie ochorenia COVID-19. Pripomenul oblasti, v ktorých s republikánmi, ovládajúcimi teraz Snemovňu reprezentantov, počas prvých dvoch rokov v úrade dosiahol pokrok, ako je zákon o infraštruktúre predpokladajúci budovanie životne dôležitej infraštruktúry v jednotlivých štátoch, vďaka ktorému už bolo financovaných viac ako 20.000 projektov "vrátane veľkých letísk od Bostonu cez Atlantu po Portland", či výroba špičkových technológií. "Nie je dôvod, aby sme v tomto novom Kongrese nemohli spolupracovať," povedal Biden.

"Ľudia nám poslali jasný odkaz. Boj pre boj, moc pre moc, konflikt pre konflikt nás nikam neposunie,“ pokračoval Biden. "A to bola vždy moja vízia pre túto krajinu: Obnoviť ducha národa, znovu vybudovať oporu Ameriky — strednú triedu —, zjednotiť krajinu."

Klimatickú krízu považuje Biden za "existenčnú hrozbu". "Klimatická kríza sa nestará o to, či je váš štát červený alebo modrý," povedal v narážke na štáty ovládané republikánmi a demokratmi. "Je to existenčná hrozba. Našou povinnosťou — nie voči sebe, ale voči našim deťom a vnúčatám — je sa jej postaviť."

Biden opäť vyzval Kongres, aby urýchlene zakázal prechovávanie špecifického druhu strelných zbraní, označovaného v USA termínom assault weapon (útočná zbraň), ktoré si každý rok vyžiadajú desiatky obetí pri masových streľbách. „Zakážte útočné zbrane — teraz,“ apeloval. Naliehal tiež na schválenie reformy, ktorá by brala políciu na zodpovednosť za zneužívanie jej právomoci. Urobil tak v súvislosti s nedávnou smrťou Afroameričana Tyrea Nicholsa, ktorý zomrel v Memphise po zbití členmi policajnej hliadky.

Kongres ďalej vyzval, aby schválil miliardársku minimálnu daň. "Odmeňte prácu, nielen bohatstvo. Pretože nijaký miliardár by nemal platiť nižšie dane ako učiteľ v škole alebo hasič." Veľké ropné spoločnosti Biden obvinil, že počas nedávnej ropnej krízy dosiahli "nehorázne“ zisky, keď minulý rok zarobili 200 miliárd dolárov.

Americký prezident sľúbil, že bude vetovať každý pokus o zákaz interrupcií na federálnej úrovni a naliehal na Kongres, aby kodifikoval práva v tejto oblasti. Konzervatívne orientovaný najvyšší súd vlani v lete zrušil prelomový rozsudok známy ako Roe vs. Wade, ktorý zaručoval ženám v USA právo na potrat približne do 23. týždňa tehotenstva. Odvtedy niekoľko federálnych štátov pristúpilo k zákazu alebo prísnemu obmedzeniu potratov. Biden v tejto súvislosti vyzval Kongres, aby obnovil toto právo a chránil ústavné právo každej ženy mať na výber.

V rámci zahraničnopolitických tém Biden zopakoval, že USA budú podporovať Ukrajinu "tak dlho, ako to bude potrebné“. Na margo nedávneho incidentu so zostrelením predpokladaného čínskeho špionážneho balóna nad územím USA, poznamenal: "Ak Čína ohrozí našu suverenitu, budeme konať, aby sme ochránili našu krajinu, a to sme aj urobili." S Čínou je však odhodlaný spolupracovať tam, kde by sa americké záujmy mohli presadzovať pre dobro sveta.

Agentúra AP poznamenala, že Biden vystúpil s prejavom v čase, keď len štvrtina dospelých v USA si myslí, že vývoj v krajine ide správnym smerom, zvyšok má opačný názor. "Pýtate sa, či vôbec existuje cesta, ako môžete vy a vaše deti napredovať bez toho, aby ste sa neodcudzili. Preto budujeme ekonomiku, v ktorej sa na nikoho nezabudne. Vracajú sa pracovné príležitosti, vracia sa hrdosť, a to vďaka rozhodnutiam, ktoré sme urobili v posledných dvoch rokoch," vyhlásil Biden.

Svoje vystúpenie zakončil slovami: "Prišiel som si splniť svoju ústavnú povinnosť podať správu o stave Únie a tu je moja správa: Pretože duch tohto národa je silný, pretože občania tohto štátu sú silní, aj Únia je silná".

Minuloročný prejav o stave Únie predniesol Biden 1. marca, teda týždeň po tom, čo ruská armáda vpadla na Ukrajinu a mnohí na Západe pochybovali o schopnostiach Kyjeva odolať tomuto náporu. Za posledný rok poslali USA a ďalší spojenci Ukrajine desiatky miliárd dolárov na vojenskú a ekonomickú pomoc a posilnenie jej obrany. Biden sa tentoraz musí – doma aj v zahraničí – zasadiť o udržanie tejto koalície, konštatuje AP.

Agentúra AFP komentovala, že tohtoročný prejav o stave Únie bol na americké pomery búrlivý a občas sa viac podobal hodine otázok v britskom parlamente.