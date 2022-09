Joe Biden v novembri oslávi 80 rokov, no v minulosti už vyhlásil, že o tento úrad sa znova bude uchádzať. V rozhovore pre nedeľnú spravodajskú reláciu CBS "60 minút" povedal, že znovuzvolenie je jeho "zámerom". "Ale je to len zámer. Som však pevne rozhodnutý, že budem opäť kandidovať? To sa ešte uvidí. Je to ešte príliš ďaleko," povedal Biden s tým, že rešpektuje osud.

Biely dom v minulosti opakovane uviedol, že Biden bude v roku 2024 opäť kandidovať na funkciu amerického prezidenta.

Na snímke zľava americký prezident Joe Biden a generálny tajomník Severoatlantickej aliancie Jens Stoltenberg Zdroj: Susan Walsh