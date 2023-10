Biden posiela do Izraela vojenskú pomoc: USA im poskytnú muníciu, techniku a lietadlovú loď! ×

Do Izraela smeruje nová vojenská pomoc Spojených štátov a ďalšia bude nasledovať v najbližších dňoch. V nedeľu to oznámil americký prezident Joe Biden. Podľa Pentagónu USA poskytnú Izraelu muníciu a vojenskú techniku, do oblasti vysielajú aj lietadlovú loď.