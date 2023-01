Len 25-ročná Američanka Taylor Schabusinessová sa bez pochýb zapíše medzi najbrutálnejšie vrahyne v dejinách. Uplynulý rok vo februári pri sexe odrezala svojmu rovnako starému partnerovi Shadovi Thyrionovi ako penis, tak aj hlavu. Odrezané časti jeho tela potom ukryla v dome jeho matky, kde sa krvavý akt odohral.

25-ročná Američanka Taylor Schabusinessová brutálnym spôsobom zavraždila svojho partnera. Zdroj: reprofoto youtube @Law&Crime Network

Keď policajti vo februári minulého roka vkročili do domu vo Wisconsine, kde sa mala hrôza odohrať, neverili svojim očiam. Uviedli, že vo vedre našli mužskú hlavu. Keď potom kontrolovali dodávku Schabusinessovej, objavili aj odrezaný penis. Podľa denníka Daily Star sa Taylor policajtom zverila, že so svojím priateľom často brali metamfetamín, a to aj pred osudnými krvavými hrami. Na tie si obaja vybrali dom matky nebohého Thyriona.

Krvavý masaker

Sex sa pod vplyvom drog zvrhol v krvavý kúpeľ. Agresívna Schabusinessová svojho partnera najskôr sexuálne zneužila, následne zabila a potom rozrezala. Sexuálny akt si podľa informácií portálu Daily Star užívala aj potom, ako partnera zavraždila. „Proste som si to užívala,“ zverila sa mladá žena, ktorá to očividne nemá v hlave v poriadku. Časti tela potom rozmiestnila po dome a vo svojom vozidle. Keď sa vyšetrovatelia na mieste činu snažili pozliepať kúsky obete, Taylor sa na ich úsilí dokonca skvele zabávala.

Podľa dostupných správ trpí žena množstvom psychických porúch. Zdroj: reprofoto youtube @Law&Crime Network

Keď ženu zatkli, vysmievala sa im. „Môžete sa baviť hľadaním ďalších kúskov,“ oznámila detektívom podľa webu denníka Daily Star. Súdny proces s Taylor Denise Schabusinessovou (25) sa má začať 6. marca 2023. Taylor je obvinená z úmyselnej vraždy prvého stupňa, zmrzačenia mŕtvoly a sexuálneho napadnutia tretieho stupňa z februára 2022. Právnici zastupujúci mladú ženu však tvrdia, že nerozumie obvineniam a nie je duševne schopná postaviť sa pred súd.

Podľa dostupných správ trpí množstvom psychických porúch. „Bola niekoľkokrát psychiatricky hospitalizovaná,“ uviedol jej právnik. Matthew Seipel, psychológ menovaný súdom, však tvrdí, že Schabusinessová je spôsobilá stáť pred súdom. Žene pred súdom priťaží aj fakt, že v minulosti už bola trestaná a dokonca na ňu bol vydaný zatykač z dôvodu, že si odstránila elektrický náramok pred uplynutím trestu.

Tesne pred brutálnou vraždou bol na ženu vydaný zatykač za porušenie podmienok jej prepustenia, ale skôr ako ju mohli zatknúť, našla Thyrionova matka jeho hlavu vo vedre vo svojom dome na Stony Brook Lane v Green Bay vo Wisconsine.

