Evakuácia sa týkala 27 obytných blokov, pričom zahŕňala aj tri materské škôlky, tri školy, centrum mimoškolských voľnočasových aktivít či viacero obchodov.

A 500-kilo World War II bomb discovered in an eastern part of Berlin was defused on Thursday evening after 15,000 people from 27 blocks of flats were evacuated, the police said. https://t.co/N8eN0LJF9h